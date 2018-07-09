«Рольф» обзавелся собственным мобильным приложением

Сегодня, 12:02

Компания разработала собственное приложение, которое называется «Мой Рольф». Скачать его можно на App Store и Google Play.

Компания разработала это приложение специально для автомобилистов. От задумки до выпуска приложения прошло всего 10 месяц.

При помощи «Моего Рольфа» можно записаться на тест-драйв понравившегося автомобиля, заявку автоматически отправят в дилерский центр, а автомобиль зарезервивуют на имя заказчика в назначенное время.

Обладателям автомобиля при помощи приложения можно записаться на техобслуживание. «Мой Ральф» подберет ближайший сервис и предложит выбрать удобное для автовладельца время.

Также можно проконсультироваться со специалистами на счет ухода за автомобилей и т. д. Если произошла какая-то непредвиденная ситуация на дороге, консультанты подскажут как решить ту или иную проблему, также можно вызвать эвакуатор.

Создатели приложения надеются, что это оно поможет многим автомобилистам и станет очень удобным и полезным в использовании.