Фотошпион рассекретил новое кросс-купе Changan

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Китайцы продолжают разработку купеобразного кроссовера, основой для которого, предположительно, послужил обновленный паркетник Changan CS75. Накануне автомобильный папарацци сфотографировал прототип машины, когда она проходила городские испытания.

Кросс-купе Changan уже попадалось фотошпионам, однако в прошлый раз автомобиль был тщательно закамуфлирован. Теперь же китайскому фотошпиону удалось запечатлеть незамаскированный прототип транспортного средства на городских тестах.

По некоторым данным, новое кросс-купе получит название Changan CS85. В портфеле паркетников своего производителя машина займет место между моделями CS75 и CS95. При этом, предполагается, что в основу купеобразного кроссовера взят обновленный CS75.

Кроссовер Changan CS75 был обновлен относительно недавно, и стал соразмерим с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe, продаваемыми в КНР. Это позволит новинке конкурировать с «немцами». При габаритах в 4650х1850х1695 мм новое кросс-купе имеет расстояние между осями в 2700 мм. Для сравнения, «баварец» X4 первого поколения имеет размеры 4683х1890х1636 мм/2810 мм.

Ожидается, что презентация кросс-купе Changan состоится в нынешнем году, но сроки его дебюта пока не ясны. Определенно, машина по цене превзойдет модель CS75. Последняя сейчас стоит в Китае минимум 99 800 юаней (948 000 рублей). Однако такой ценник выглядит гораздо скромнее стоимости BMW X4, который предлагается в КНР за 489 800 юаней и выше (4 651 000 рублей).