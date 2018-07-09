Озвучен ТОП-3 доступных городских автомобилей с АКПП

Сегодня, 19:00

На российском авторынке предложено не так уж много машин с автоматической коробкой передач, продающихся в бюджетном сегменте. Эксперты решили составить ТОП-3 доступных легковушек, оснащающихся АКПП. Специалисты подчеркнули, что включили в свой список автомобили с хорошим соотношением цены и качества.

Лидирующую позицию на рынке бюджетных автомобилей с АКПП в России эксперты отдали узбекскому сити-кару Ravon R2. Это транспортное средство предлагается в стране по цене от 439 000 рублей. Моторный отсек автомобиля занимает бензиновая силовая установка 1.2, производительность которой составляет 85 л.с. Она работает в тандеме с четырехдиапазонной АКПП.

Вторая строчка ТОП-3 досталась отечественной LADA Granta. «АвтоВАЗ» предлагается эту модель с 4-АКПП за 508 000 рублей и выше. При этом, автомобиль имеет вариацию с пятиступенчатой АКПП, но эксперты забраковали ее, так как она нерасторопна, и переключает передачи рывками. Поэтому специалисты не советуют покапать эту версию «Гранты», тем более, для езды по городу.

Тройку лидеров ТОП-3 замкнула еще одна узбекская модель Ravon Nexia. Седан оборудован бензиновой силовой установкой объемом 1,5 л мощностью 107 л.с. Машина доступна в РФ минимум за 529 000 рублей.