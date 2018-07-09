«Это же Собакочеловек!»: Оборотень угодил под колеса авто в США

Сегодня, 10:48

Существо держит в страхе округ Уэксфорд и внезапно бросается под колеса авто.

Загадочный инцидент произошел в феврале 2009 года в штате Мичиган, США. Две подруги поздно вечером ехали по темному шоссе и вдруг увидели перед собой страшного мутанта. Внезапно на дорогу выбежал оборотень и угодил под колеса авто. Автомобиль, по словам очевидцев, будто подпрыгнул и переехал жертву.

Если бы это была обычная авария, автоледи бы остановилась и помогла жертве. Однако в этом случае женщины наоборот только набрали скорость и побыстрее уехали оттуда. По их словам, они сильно испугались страшного монстра и не набрались смелости остановиться. Женщины увидели, что существо быстро поднялось с земли, как будто и не было ранено, и убежало в деревья на обочине.

«Это же Собакочеловек!» - вскрикнула одна из них.

Позднее свидетельницы описали непонятное существо: оно было похоже на собаку высотой более двух метров, ходящую на задних лапах. Голова монстра была покрыта пышной гривой, а передние лапы свободно висели, как руки у человека. Женщины в шоке некоторое время ехали молча, после чего начали обсуждать увиденное.

Водитель рассказала, что в этой местности ходят легенды про оборотней и Собакочеловека, но она никогда раньше не видела их вживую. Автоледи заверила, что по сей день у нее перед глазами стоит образ странного существа, и что это был не волк, не собака и даже не человек в костюме.