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В России вновь подорожали автомобили Ford

Сегодня, 10:18

Аналитическое агентство, тщательно проанализировав цены, пришло к выводу, что несколько моделей Ford заметно прибавили в стоимости. Это коснулось автомобилей Ford Kuga, EcoSport и Focus.

Рост цен на эти модели началось в июле и составляет около 10-20 тысяч рублей. Так, обновленная версия кроссовера Ford Kuga подорожала на 15 тысяч рублей, не зависимо от комплектации. Сегодня автомобиль в начальной комплектации стоит 1 миллион 459 тысяч рублей, а премиальная Titanium Plus уже обойдется в 2 миллиона 67 тысяч рублей.

Хэтчбеки Ford EcoSport прибавили в ценена 20 тысяч рублей также абсолютно во всех вариациях. Теперь за автомобиль придется выложить от 942 тысяч до 1 миллиона 248 тысяч рублей (цена зависит от комлектации).

Ford Focus, доступный в трех вариантах кузова, подорожал на 10-20 тысяч рублей. Так что теперь хэтчбек стоит 805 000 - 1 103 000 рублей. Седан, в зависимости от комлектации, сегодня имеет ценник в 922 000 – 1 113 000 рублей. А универсал теперь доступен за 932 тысячи – 1 миллион 123 тысячи рублей.

По показателям продаж автомобилей Ford за первые шесть месяцев текущего года, спрос увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом.

 

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