Автомобиль MINI в Воронеже показал адскую езду

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В интернете появился видеоролик, снятый жителем Москвы, проезжавшим через Воронеж. Автомобиль набрал высокую скорость, чем его владелец решил похвастаться в Сети.

Накануне в интернете появился видеоролик, снятый москвичом Нерсесом Григорянцом. Мужчина ехал на юг страны через Воронеж, по трассе М4 «Дон» на своем MINI Cooper.

Судя по ролику, автомобиль москвича ехал по Воронежу со скоростью более 200 км/ч. Когда машина обгоняла по правой полосе трассы другое транспортное средство, на ее спидометре было 207 км/ч, что можно увидеть в видео.

Под видеороликом автомобилист оставил подпись: «Малышка накатала всех без исключения. Погнали». К слову, на трассе М4 «Дон» машинам, как MINI Cooper, нельзя ехать со скоростью выше 130 км/ч.

MINI Cooper представляет собой культовый британский автомобиль, который с 1994 выпускается баварским концерном BMW. Сейчас транспортное средство в стандартном виде продается с 1,5-литровым агрегатом отдачей 136 л.с. Он укомплектовать шестиступенчатой механической трансмиссией.