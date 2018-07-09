15-летний Audi RS6 после тюнинга от MTM продали за 36 000 долларов

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Немецкое ателье MTM славится модернизированными версиями автомобилей различных марок, в том числе и Audi, которым мастера тюнинга всегда уделяли особое внимание. Накануне на онлайн-аукционе было продано одно из их детищ.

Речь идет о высокопроизводительном седане Audi RS6 2003 года выпуска. Автомобиль, тюнингованный в MTM, продавался на онлайн-аукционе с пробегом всего в 30 577 километров.

Тюнингованный в MTM седан Audi RS6, получил различные доработки, однако главной из них стал агрегат с повышенной мощностью. Автомобиль получил модернизированные турбины BorgWarner и особую выхлопную систему. Благодаря таким решениям двигатель 4.2 V8 выдает производительность в 450 л.с. и 580 Нм. До 96 км/ч машина разгоняется за 4,5 с.

Также ателье MTM наделило седан Audi RS6 фирменными колесными дисками размерностью 19 дюймов, покрышками Pirelli PZero и подвеской KW V3. Внешность автомобиля не изменялась, так как он и так имеет «оспортивленный» экстерьер.

Салон седана Audi RS6 от MTM дополнен кожаными креслами, углепластиковыми вставками на дверях и центральной консоли, стереосистемой и люком на крыше. В свое время эта машина соперничала на рынке с моделями E39 BMW M5 и W211 Mercedes-Benz E55 AMG. Экземпляр уже нашел своего покупателя, который выложил за седан 36 000 долларов.