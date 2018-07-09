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«Это призрак!»: Мистическое существо замечено на месте ДТП в Приморье

Сегодня, 09:06

На фото из-за кустов выглядывает странное существо.

Все больше жутких аварий происходит на дорогах России. Однако ужасает в них не только смертельный исход, но и мистические сущности, которые являются на месте происшествия.

Сегодня утром, 9 июля, в Приморье произошла смертельная авария. На трассе Дальнегорск — Монамахово водитель черной иномарки не справился с управлением и вылетел на обочину. Автомобиль получил сильные повреждения и перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, водитель легковушки скончался на месте, а пассажирка была госпитализирована. Есть догадки, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, так как во время удара он вылетел из автомобиля через окно.

Фотографии с места происшествия сразу же попали в сеть, где вызвали шок и недоумение интернет-публики. Мистическое существо из потустороннего мира было замечено на месте ДТП. При внимательном рассмотрении фото можно увидеть чье-то лицо, которое смотрит на разбитый автомобиль из-за кустов. Нельзя не заметить схожесть лица с пришельцем, а также предполагается, что это призрак или фантом.

Однако скептики уверены в том, что это всего лишь игра теней или оптическая иллюзия. Тем не менее, стоит отметить, что ранее сообщалось о появлении фантома на месте смертельного ДТП в Ульяновской области. На капоте автомобиля отчетливо видны глаза погибшего.

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