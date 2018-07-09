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Воронежцы живо обсуждают транспортировку полутораэтажного дома

Сегодня, 08:53

В сеть попала фотография, сделанная в Воронеже, на которой видно, как транспортируют полутораэтажный дом. Под снимком собралось очень много комментариев, в основном шутливых.

Пользователи сети не стали разбираться в настоящих причинах транспортировки дома. Воронежцы стали придумывать свои шутливые предположения. «Когда решил поменять вид из окна» или же «Не выплатил ипотеку в срок». Автор снимка предположил, что хозяин решил переставить дом на более живописное место. Настоящие причины перевозки дома не известны.

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