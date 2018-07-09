Lamborghini Aventador SVJ может побить рекорд Нюрбургринга

Сегодня, 09:02

Еще в мае текущего года на немецкой экстремальной трассе был замечен хардкорный итальянский суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Существует вероятность, что привезенный автомобиль должен перекрыть прошлое достижение легендарного гоночного трека.

В настоящее время рекорд трассы принадлежит немецкому премиальному бренду Porsche, автогонщики которого в минувшем году, управляя Porsche 911 GT2 RS проехали круг трассы, затратив на это 6 минут 47 секунд. Но теперь пришло время Lamborghini Aventador SVJ показать себя. Его наиболее скоростной результат составил 6 минут 54 секунды, следовательно «итальянец» только лишь на 6,7 секунд не дотянул до результата «немца». Считается, что заезд осуществлялся не при идеальной погоде, потому итальянский бренд намерен улучшить свой скоростной результат. Если это произойдет, то новый Lamborghini Aventador SVJ станет не только самым быстрым авто среди автомобилей массового сегмента, но и самым скоростным в своей линейке.

В моторном отсеке суперкара разместился 12-цилиндровый атмосферный двигатель, генерирующий 780 «лошадок. Отмечается, что обладая такими техническими параметрами, Lamborghini Aventador SVJ может смело рассчитывать на победу.