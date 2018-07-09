VistaNews.ru


Американский блогер проэкспериментировал над Mercedes-Benz ML 500

Сегодня, 08:12

Популярный американский блогер родом из Украины поставил необычный эксперимент над Mercedes-Benz ML 500. Блогер, известеный своими издевательствами над смартфонами, принялся за автомобили.

У этого блогера есть свой YouTube-канал под названием TechRax, который собрал уже 6,1 миллионов подписчиков. Для эксперимента молодой человек купил подержанный Mercedes-Benz ML 500 и решил заправить его антифризом. Ранее он уже заправлял BMW колой, а Porsche Boxster - достаточно дорогим виски.

Когда блогер заливал антифриз, в баке автомобиля все еще оставалось немного бензина. Затем он решил попробовать проехаться на необычном топливе. Машина легко завелась, и даже смогла проехать несколько километров, а затем заглохла и стала выдавать ошибку. После того, как ее пытались «оживить», заливая в нее привычное топливо, ничего не произошло. Как и во всех остальных экспериментах, автомобиль «умер». О том, во сколько может обойдись ремонт этого автомобиля, не сообщается.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Всё ради ребёнка»: Олега Табакова погубила магия

Семья заведомо навлекла на себя беду, и в последствии убила отца и мужа - Олега...

«Ролей по блату не давал»: Психологи объяснили ненависть дочери к Табакову

Молодая любовница была осыпана ролями и стала Табакову принцессой, а родная...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем