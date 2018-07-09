Американский блогер проэкспериментировал над Mercedes-Benz ML 500

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Популярный американский блогер родом из Украины поставил необычный эксперимент над Mercedes-Benz ML 500. Блогер, известеный своими издевательствами над смартфонами, принялся за автомобили.

У этого блогера есть свой YouTube-канал под названием TechRax, который собрал уже 6,1 миллионов подписчиков. Для эксперимента молодой человек купил подержанный Mercedes-Benz ML 500 и решил заправить его антифризом. Ранее он уже заправлял BMW колой, а Porsche Boxster - достаточно дорогим виски.

Когда блогер заливал антифриз, в баке автомобиля все еще оставалось немного бензина. Затем он решил попробовать проехаться на необычном топливе. Машина легко завелась, и даже смогла проехать несколько километров, а затем заглохла и стала выдавать ошибку. После того, как ее пытались «оживить», заливая в нее привычное топливо, ничего не произошло. Как и во всех остальных экспериментах, автомобиль «умер». О том, во сколько может обойдись ремонт этого автомобиля, не сообщается.