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Подросток, прыгавший по припаркованным автомобилям, попал на видео

Сегодня, 08:34

На просторах интернета появилось видео, на котором можно рассмотреть подростка, который ночью прыгал по припаркованным автомобилям в одном из районов Воронежа. Такие поступки парня возмутили местных жителей.

Ролик попал на страницы паблика «Типичный Воронеж» и длится 7 минут. На нем отчетливо видно, что парень и девушка прогуливались среди припаркованных машин, а затем юноша оказался на крыше одного из авто и начал бегать по ряду маши. В это время девушка начала съемку действий своего спутника на камеру.

Отмечается, что главное действие происходит на ролике с 1 минуты 20 секунд, когда прыгает на крышу машины и начинает бегать по авто. В это время девушка, судя по ее движениям, снимает это все на камеру. Человек, выложивший в сеть данный видеоролик, решил остаться неизвестным. Следовательно нет возможности узнать, где это произошло.

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