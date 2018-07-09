Спрос на российском авторынке все еще продолжает расти

Сегодня, 08:14

Все больше россиян стало покупать автомобили. И это несмотря даже на то, что цены на бензин и ОСАГО все еще продолжают расти.

Такие интенсивные продажи на авторынке продолжаются уже около 16 месяцев. Если сравнить объемы продаж за январь-июнь 2017 и 2018 годов, мы увидим, что показатели увеличились на 18,2%, в этом году уже реализовали 849 тысяч 221 машину. В июне 2018 года был куплен 156 351 автомобиль, что на 10,6% больше, чем в июне прошлого года.

Самыми продаваемыми стали автомобили отечественного производства «АвтоВАЗ». В первом полугодии распродали 169 тысяч 884 машины, что на 21% выше показателей прошлого года. Наиболее популярным автомобилем этой марки является LADA Vesta, реализовав 49 тысяч 635 автомобилей. А в общем, самым продаваемым является Kia Rio (111 214 автомобилей; +31%).

Менее популярными стали автомобили Chrysler, HTM и Brilliance. Показатели продаж снизились у УАЗ, Chevrolet, Audi и Datsun