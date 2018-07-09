Названы автомобили, на которых ездят футболисты российской сборной

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Множество игроков российской футбольной сборной являются владельцами люксовых машин разнообразных брендов. Но у некоторых имеются и интересные отечественные машины.

Появилась информация о том, на каких автомобиля разъезжают игроки российской сборной, у которых стаж управления авто очень разнообразен, а в их гаражах можно увидеть машины от отечественной «Волги» до итальянского суперкара Ferrari.

Футболист Юрий Газинский очень любит покупать хорошие авто, славящиеся свое надежностью. На просторах сети часто появляется фото, где спортсмен проводит тест-драйв Cadillac XT5 или Porsche. Вообще игрок обладает ярко-синем баварским спорткаром BMW X5.

Форвард Дмитрий Черышев с пяти лет живет в Испании, потому его не удивить премиальным транспортом. В его собственности находится Audi A7, на котором он катается уже несколько лет.

Еще один форвард Андрей Дзюба обладает немалым водительским опытом. По его словам, впервые за руль сел в 15 лет, когда знакомые предложили проехать на «Волге». Позже он ездил на родительском Mercedes-Benz, а позже обзавелся Lexus, на котором проездил 7 лет. На сегодняшний день игрок является хозяином Mercedes-Benz CLS белого цвета.

Полузащитник Александр Головин оказался за рулем ГАЗ-3307 в совсем юном возрасте. Спортсмен обожает велосипедную езду, но вероятно, он является владельцем японского Infiniti QX56. Марио Фернандес владеет старинным «итальянцем» Ferrari 612 Scaglietti. Защитник Владимир Гранат очень любит скорость и ему часто полиция выписывает штрафы. В его гараже можно увидеть Lexus, Porsche Cayenne и Chevrolet Camaro. Тренер футбольной сборной РФ Станислав Черчесов разъезжает на Mercedes-Benz GL 500 4MATIC и Cadillac Escalade.