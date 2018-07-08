В Кирове пьяный болельщик на иномарке насмерть сбил пожилого мужчину

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В Кирове болельщик возвращался домой после матча по футболу в нетрезвом состоянии на своём Volkswagen Golf. На Милицейской возле Центрального рынке произошло ДТП в результате, которого погиб пожилой мужчина-пешеход.

Вечером 7 июля в после матча «Россия – Хорватия» в Кирове болельщик в пьяном виде возвращался домой на своём Volkswagen Golf. В результате в районе Центрального рынка мужчина насмерть сбил пенсионера, не заметив его на дороге.

Стоит отметить, что очевидцы утверждают, что пожилой мужчина-пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Из-за нанесенных травм в результате ДТП пенсионер скончался на месте. Сотрудники ДПС арестовали пьяного водителя. На данный момент проводится расследование и уточняются обстоятельства аварии, в результате которой умер человек.

Примечательно, что после этого же матча другому водителю под колеса бросился пешеход. В результате ДТП никто не пострадал, однако невнимательный пешеход получил подзатыльник от водителя.