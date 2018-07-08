VistaNews.ru


Проклятье Кеннеди: Призрак убитого президента преследует кабриолет

Сегодня, 18:23

Фантом каждый год навещает автомобиль в музее.

Одним из сильнейших кланов в США была семья Кеннеди, члены которой стали политиками, президентами и сенаторами. Однако на эту семью было наложено проклятье – родственники умирали при загадочных обстоятельствах: от рук убийц, в авариях и катастрофах.

35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, Техас. Наверняка, всем известно как это произошло: он ехал в своем кабриолете с женой Жаклин, когда из соседнего здания раздались три выстрела из снайперской винтовки. Кеннеди скончался от выстрела в голову.

Удивительно, но после инцидента кабриолет Lincoln Continental находился в эксплуатации еще восемь лет. Правда его кузов перекрасили, чтобы он не напоминал о жутком убийстве. В 1967 году президентский автомобиль заменили, но все же оставили в гараже. В 1978 машину отправили в Музей Генри Форда в Дирборне, Мичиган.

Кабриолет до сих пор стоит на стенде, но его преследует призрак убитого президента. Раз в год возле автомобиля появлялся серый фантом Джона Кеннеди. Несколько очевидцев рассказывали о мистическом явлении и считают, что дух президента до сих пор не обрел покой.

Каждый раз появление фантома выпадало на конец ноября, что совпадает с датой убийства Кеннеди. Загадку призрака до сих пор не удалось разгадать. Считается, что Кеннеди пытался связаться с родственниками либо же помочь раскрыть тайну своего убийства.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем