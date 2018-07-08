Проклятье Кеннеди: Призрак убитого президента преследует кабриолет

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Фантом каждый год навещает автомобиль в музее.

Одним из сильнейших кланов в США была семья Кеннеди, члены которой стали политиками, президентами и сенаторами. Однако на эту семью было наложено проклятье – родственники умирали при загадочных обстоятельствах: от рук убийц, в авариях и катастрофах.

35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе, Техас. Наверняка, всем известно как это произошло: он ехал в своем кабриолете с женой Жаклин, когда из соседнего здания раздались три выстрела из снайперской винтовки. Кеннеди скончался от выстрела в голову.

Удивительно, но после инцидента кабриолет Lincoln Continental находился в эксплуатации еще восемь лет. Правда его кузов перекрасили, чтобы он не напоминал о жутком убийстве. В 1967 году президентский автомобиль заменили, но все же оставили в гараже. В 1978 машину отправили в Музей Генри Форда в Дирборне, Мичиган.

Кабриолет до сих пор стоит на стенде, но его преследует призрак убитого президента. Раз в год возле автомобиля появлялся серый фантом Джона Кеннеди. Несколько очевидцев рассказывали о мистическом явлении и считают, что дух президента до сих пор не обрел покой.

Каждый раз появление фантома выпадало на конец ноября, что совпадает с датой убийства Кеннеди. Загадку призрака до сих пор не удалось разгадать. Считается, что Кеннеди пытался связаться с родственниками либо же помочь раскрыть тайну своего убийства.