В июне кроссовер Nissan Qashqai стал лидером продаж марки в России

Сегодня, 07:00

Автоэксперты АЕБ опубликовали данные о продажах японского автопроизводителя Nissan в России в прошлом месяце. Самым востребованным автомобилем бренда в июне оказался кроссовер Qashqai.

Продажи японского бренда Nissan в России в июне выросли на 7% до 7 329 единиц. Спрос на модели автопроизводителя за первые полгода вырос на 5% до 37 037 новых авто. Согласно данным о продажах, лидером продаж марки в РФ стал кроссовер Qashqai.

В июне спрос на Nissan Qashqai вырос на 34,5% до 2 201 ед., что позволило стать модели самой востребованной и вытеснить с первого места Nissan X-Trail. Несмотря на прирост продаж в 13% до 2 080 единиц X-Trail оказался лишь на второй позиции.

Если взглянуть на продажи первых шести месяцев 2018 года, то ситуация совершенно противоположная. Nissan X-Trail возглавляет продажи компании в России с показателем 10 621 авто, а кроссовер Nissan Qashqai уступает с уровнем реализации в 10 275 единиц.