VistaNews.ru


В Новосибирской области из-за ДТП трассу завалило арбузами

Сегодня, 17:00

Сегодня, 8 июля на 300-м километре автомобильной дороги Новосибирск-Карасук произошло необычное ДТП, прозванное на просторах сети «сладким». Из-за возникших неполадок два грузовых автомобиля завалили трассу арбузами.

Утром на территории Новосибирской области произошла дорожная авария. У одного из большегрузов, который был наполнен арбузами, на ходу отлетела ось, из-за чего часть шоссе покрылась арбузной мякотью. У второй фуры перевернулся прицеп, тоже груженный арбузами. К счастью пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, но дорога оказалась завалена вкусным грузом.

Такой информацией поделились городские сообщества Новосибирска в социальных сетях. Под обнародованными фотографиями появились комментарии пользователей интернета, которые не без сарказма отметили, что это была очень «сладкая» авария.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем