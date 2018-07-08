В Новосибирской области из-за ДТП трассу завалило арбузами

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Сегодня, 8 июля на 300-м километре автомобильной дороги Новосибирск-Карасук произошло необычное ДТП, прозванное на просторах сети «сладким». Из-за возникших неполадок два грузовых автомобиля завалили трассу арбузами.

Утром на территории Новосибирской области произошла дорожная авария. У одного из большегрузов, который был наполнен арбузами, на ходу отлетела ось, из-за чего часть шоссе покрылась арбузной мякотью. У второй фуры перевернулся прицеп, тоже груженный арбузами. К счастью пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, но дорога оказалась завалена вкусным грузом.

Такой информацией поделились городские сообщества Новосибирска в социальных сетях. Под обнародованными фотографиями появились комментарии пользователей интернета, которые не без сарказма отметили, что это была очень «сладкая» авария.