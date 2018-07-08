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Ford Focus остается лидером на вторичных рынках Москвы и Петербурга

Сегодня, 19:15

Аналитики провели исследование российского вторичного рынка за пять месяцев текущего года. В ходе анализа было установлено, что за январь-май 2018 года подержанный Ford Focus сохранил лидерство на рынках Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на первичном рынке Москвы продажи Ford Focus снизились до 3 715 экземпляров (-11%), но это не помешало модели остаться лидером столичного рынка подержанных машин. На второй позиции разместился корейский седан Hyundai Solaris (3 550 единиц, +15%). ТОП-3 замыкает подержанная Skoda Octavia (2 575 шт., +23%). В ТОП-5 вошли KIA Rio (2 555 ед., +33%) и представительский седан Toyota Camry (2 000 шт., +15%).

В Петербурге реализация подержанного Ford Focus достигла отметки в 3015 машин (+4%), что также свидетельствует о лидерстве модели на «вторичке». Следом расположились Hyundai Solaris (1 655 ед., +29%), Volkswagen Polo (1 500 шт., +22%), Skoda Octavia (1 465 ед., +10%), Opel Astra (1430 шт., -3%).

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