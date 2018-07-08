Опытный автолюбитель показал способ, как не платить за проезд на «платке»

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилось видео, как один гражданин, не желая платить в терминале за проезд по трассе М-4 «ДОН», снес шлагбаум. Мужчина назвался Иваном и позиционирует себя как гражданин СССР.

Мужчина отметил, что он недоволен тем, что передвигаясь по дороге, которую строили «деды и отцы», вынужден платить. На видео мужчина как раз и показал метод, как обойти оплату. Включив военную песню, автолюбитель Иван с присущей ему дерзостью проехал через платежный терминал и снес шлагбаум.

Иван сообщил, что уже два года передвигается по данной автомагистрали таким образом, чего желает и всем остальным. В интернете некоторые пользователи высказались в поддержку Ивана и сообщили, что уже несколько лет тоже взяли на вооружение представленный Иваном метод обхода платежного терминала.