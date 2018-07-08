Представлена юбилейная версия кроссовера Citroen C3 Aicross Rip Curl

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Французские разработчики из Citroen решили отпраздновать выпуск 90-тысячной модели кроссовера Citroen C3 Aicross. К этому событию они приурочили выпуск специальной версии автомобиля, которая войдет в модельный ряд Rip Curl.

Об этом сообщает пресс-центр бренда. Юбилейная версия Citroen C3 Aircross имеет двухцветный окрас, четыре варианта основного цвета, белые вставки и 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала с эксклюзивным оформлением. Салон кроссовера обшит кожей и выполнен в сером цвете с белым орнаментом и украшен специальными коврами и другими декоративными элементами. Также в интерьере можно увидеть мультимедийную установку с внушительным сенсорным экраном.

Под капотом специального Citroen C3 Aicross разместился бензиновый двигатель с мощностью от 100 до 130 «лошадок». Он работает в тандеме с 6-диапазонной МКПП и АКПП. В перечне функций автомобиля стоит выделить адаптивные противотуманные осветители, обогрев кресел, внешних зеркал и климат-контроль. Спецверсия кроссовера обойдется от 26 400 до 31 120 долларов.

Отмечается, что кроссовер Citroen C3 Aicross является четвертой моделью, попавшей в семейство Rip Curl. Раньше в линейку вошли Citroen C4 Cactus, Citroen C4 Picasso и Citroen SpaceTourer. До России спецверсия не доберется.