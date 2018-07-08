Нелепую ржавую «Волгу» засняли в престижном районе Воронежа

Сегодня, 14:31

На одной из центральных улиц Воронежа местные жители сфотографировали отечественную «Волгу». Автомобиль находился в ужасном состоянии, из-за чего привлек внимание горожан.

Фото ржавой «Волги» попали в сеть, где сразу же началось обсуждение. Пользователи писали, что машина выглядит просто нелепо в таком престижном районе. Обычно здесь можно увидеть припаркованные электрокары Tesla за 15 миллионов рублей, но никак не отечественные ГАЗ.

Прогнившая «Волга» сильно контрастировала с бизнес-центром, на что обратили внимание комментаторы. Некоторые высмеивали автомобиль, подчеркивая его состояние: «Блеск и нищета в Воронеже». Другие же пользователи призывали владельца не обращать внимание на комментарии, так как он имеет право парковаться где хочет.