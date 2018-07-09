Кроссовер Volvo XC90 третьей генерации оснастят электромотором

Сегодня, 05:00

Хокан Самуэльссон, гендиректор компании Volvo, поделился подробностями о силовых установках третьего поколения XC90. Внедорожник лишится дизельного мотора, однако линейка силовых агрегатов пополнилась электродвигателем.

В связи с переходом на новый экологический стандарт в Европе, который вступает в силу уже 1 сентября, многие автопроизводители отказывают от вредных дизельных моторов. Новый экостандарт позволяет точнее определить уровень вредных выбросов, поскольку тестирование проводится в реальных условиях.

В свою очередь Volvo ранее представила план электрификации своих авто, согласно которому уже к 2025 году половина линейки авто будет полностью электрической. Первым дизеля лишится Volvo S60 2019 модельного года. Позднее дизельные установки уберут у остальных автомобилей бренда. Концепт кроссовера XC90 без дизельного мотора с электродвигателем представят в 2021 году, а серийная версия появится в 2022 году.