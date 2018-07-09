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Эксперты: 45% автомобилей в России - седаны

Сегодня, 06:00

Эксперты из аналитического портала «АВТОСТАТ» проанализировали российский автопарк и установили, что наибольшая доля приходится на автомобили в кузове седан. Доля седанов на 1 января 2018 года в РФ достигает отметки в 44,6%.

Согласно информации, предоставленной специалистами, 18 900 000 россиян являются обладателями седанов. На второй позиции разместились универсалы с долей в 30% (12 700 000 штук). ТОП-3 замыкают хэтчбеки (8 400 000 единиц, доля в 20%).

По мнению экспертов, преобладание седанов обусловлено историческими фактами. В советский период данный тип кузова обрел популярность, которая до сих пор не теряет своих позиций. Кроме того, российские автопроизводители длительный период не выпускали бюджетные модели в кузовах универсал и хэтчбек, из-за чего отечественным автомобилистам приходилось покупать седаны. Самыми востребованными седанами в РФ считаются ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107.

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