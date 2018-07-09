В сеть попали фотографии нового кросс-купе Porsche Cayenne Coupe

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На страницах специализированных порталов обнародовали шпионские фотографии нового немецкого кросс-купе Porsche Cayenne Coupe, которое засняли в ходе прохождения дорожных тестов. Испытания новинки проводились на дорогах Штутгарта.

Новый Porsche Cayenne Coupe сфотографировали фактически без камуфляжной пленки, благодаря чему можно рассмотреть оформление экстерьера новинки. Переднюю часть инженеры оставили без изменений, а заднюю половину авто пересмотрели. Машину существенно занизили, что стало причиной изменений. На задней двери установили еще один спойлер, а номерной знак разместился на заднем бампере.

Под капотом нового Porsche Cayenne Coupe разместятся 6- и 8-цилиндровые агрегаты. Также предусматривается внедрение гибридной установки, выдающей 680 л.с. Производство нового кроссовера наладят на заводе в Лейпциге, а прямыми конкурентами авто станут BMW X6 и Audi Q8. Премьера нового Porsche Cayenne пройдет к концу нынешнего года.

Недавно появилась информация, что бренд Porsche готовит к презентации свой первый электромобиль Porsche Taycan. В сети часто публиковали шпионские фотографии данного авто, а сейчас уже появилась топовая версия серийного электрокара.