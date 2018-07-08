Хитрые воронежцы нашли способ заработать на пробке в Лосево

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Оказывается, на многокилометровых дорожных заторах можно даже заработать. Это доказали хитрые воронежцы на трассе М-4 «Дон».

Летом на трассах России часто образовываются дорожные заторы из-за большого количества жаждущих отдохнуть. Одним из самых проблемных участков стала автодорога М-4 «Дон» в Воронежской области.

Вблизи поселка Лосево на трассе образовываются заторы длиной до 25 километров. Смекалистые местные жители нашли способ подзаработать на пробке. Воронежцы, которые хорошо ориентируются в местности, предлагают проезжим услуги проводника.

На фото, сделанном недалеко от пробки в Лосево, видно, как местный житель рекламирует свой «сервис» на автомобиле. Услуга «обведу пробку» автомобилисту обойдется не бесплатно, однако сколько конкретно придется заплатить, не уточняется.

Напомним, вчера сообщалось о 15-километровой пробке от 633-го километра трассы М-4 «Дон». «Пробка такая, что конца и края не видно. Машины стоят до горизонта» - писали пользователи в соцсетях.