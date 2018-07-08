В России автомобили премиум-класса становятся менее популярными

Сегодня, 14:10

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" в очередной раз проводит исследования. В этот раз оно пришло к выводу, что доля автомобилей премиум-класса на российском авторынке падает.

Несмотря на то, что число продаж премиум-автомобилей возросло, в процентном соотношении доля этого сегмента снизилась с 10% до 8,7%. Исследование проводилось, учитывая данные, полученные за первое полугодие текущего года. Так, за январь-июнь была продана 71 тысяча автомобилей премиум-класса. Продажи возросли на 4,5% по сравнению с показателями прошлого года за аналогичный период.

Самыми популярными в этом сегменте признали автомобили компании Mercedes-Benz, затем идут BMW, а на третьем месте оказались автомобили Lexus.