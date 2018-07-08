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В Таиланде стартовало производство пикапа Ford Ranger Raptor 2019

Вчера, 23:00

Стало известно, что уже началось производство обновленного Ford Ranger Raptor. Сборка автомобилей производится в Таиланде.

В прошлом месяце в сети опубликовали шпионские снимки пикапа. Сейчас же в сети уже появилось видео, на котором видны все этапы сборки автомобиля. На видео видно, что руль расположился справой стороны. Это объяснятся тем, что в Таиланде левостороннее движение.

Также ожидается, что сначала Ford Ranger Raptor 2019 будут продавать в Таиланде и Австралии, а затем уже и во всем мире. Однако еще до сих пор неизвестно, появится автомобиль в России или нет.

Старт продаж новой версии пикапа ожидается в ближайшее время. Официальной даты пока еще не назвали.

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