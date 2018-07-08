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Оренбургские чиновники потратят 3 млн рублей на две Toyota Camry

Сегодня, 11:33

В Оренбуржье правительство собирается потратить 3 миллиона рублей на два новеньких седана Toyota Camry. Соответствующая заявка была опубликована на сайте госзакупок.

Уточняется, что оренбургским чиновниками понадобились два седана с габаритами 4885 х 1840 х 1455 мм. Машины должны иметь 16-дюймовые диски, механическую систему регулировки кресел, USB, разъемы для подзарядки, аудиосистему с шестью динамиками, а также мультифункциональную приборную панель с цветным дисплеем диаметром в 4,2 дюйма.

За автомобили власти готовы заплатить 3 миллиона рублей. В стоимость контракта входит не только цена за транспортные средства, но и стоимость услуг поставщика. Чиновники не указали на конкретную модель, но по техзаданию не сложно догадаться, что они намекают на бизнес-седан Toyota Camry.

Отметим, что ранее в Оренбуржье правительство уже приобрело три машины для обновления автопарка.

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