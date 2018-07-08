Mitsubishi выпустила новую версию внедорожника Pajero Sport Splash

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Японские машиностроители решили подогреть интерес автолюбителей к предыдущей генерации своего внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который доступен на сегодняшний день в Индии. Разработчики представили новую версию, которую назвали Splash.

Спецверсия Mitsubishi Pajero Sport Splash разработана на базе версии Select Plus, получившей расширители колесных арок, хромированные накладки на боковые зеркала и 17-дюймовые колесные диски с оригинальным оформлением. Технически Mitsubishi Pajero Sport Splash не имеет отличий от стандартного варианта исполнения внедорожника, но клиенты могут получить специальную программу персонализации. Используя специальное приложение, покупатель сможет подобрать необходимое ему сочетание цветов кузова, крыши, дверей и надписей с наименованием авто.

Подкапотное пространство Mitsubishi Pajero Sport Splash занимает 2,5-литровый дизельный турбомотор с производительностью 178 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с 6-диапазонной МКПП или 6-скоростной АКПП с системой полного привода.

Новинку оборудовали климат-контролем, светодиодными дневными ходовыми огнями, круиз-контролем, фирменной мультимедийной установкой с большим тачскрином и дополнительным экраном для задних пассажиров. За внедорожник придется отдать от 2 885 500 до 3 050 300 рупий или от 2 642 000 до 2 793 000 рублей по текущему курсу.