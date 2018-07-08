Невидимые призраки провоцируют мистические ДТП по всему миру

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Неведомая сила провоцирует жуткие аварии. Эксперты не могут разгадать причину этих сверхъестественных явлений.

В сети появился необычный видеролик с подборкой жутких аварий со всего мира. Самое невероятное здесь – это то, что машины врезаются в невидимые объекты. При этом в отдельных случаях неведомая сила даже переворачивает автомобили. Некоторые пользователи предположили, что на дорогах появляются призраки и именно они провоцируют такие ДТП.

На видео демонстрируются кадры из разных уголков планеты, снятые в разное время. Вероятно, автор видео пытался разгадать тайну этих аварий и залил ролик в сеть, чтобы узнать мнения других. Также он обратился к специалисту видеомонтажа, чтобы убедиться, что кадры не подвергались обработке.

В комментариях под видео разразилась дискуссия по поводу происхождения таких явлений. Некоторые пользователи уверены, что это дела рук пришельцев. Другие же предполагали, что причиной мистических ДТП стали гравитационные аномалии. Также было несколько предположений на счет глюков в Матрице и телекинеза.

Однако самым распространенным мнением стало то, что мистические ДТП по всему миру провоцируют невидимые призраки. Пользователи считают, что именно полтергейсты становятся преградами для автомобилей. Считается, что этим призраки хотят что-то сказать. Возможно даже, что на местах этих ДТП когда-то погибли люди и теперь они не дают покоя другим участникам дорожного движения.

Ранее сообщалось о нескольких необъяснимых явлениях на дорогах. В некоторых случаях призраки обретают человеческий вид и выходят на дорогу. Водители даже подбирают их, думая, что это попутчики. Однако данные ДТП на видео выглядят еще более загадочно.

Не обошлось в данном случае и без скептиков. Они считают, что жуткие аварии происходили из-за разбросанных по дороге металлических кабелей. Справедливости ради стоит отметить, что ужасные аварии на видео не выглядят так, как будто их причиной мог стать какой-то кабель.