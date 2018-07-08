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«АвтоВАЗ» в июле вернул LADA Vesta трехуровненый подогрев сидений

Сегодня, 10:45

Конструкторы российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" вновь оснастили седаны и универсалы семейства LADA Vesta трехступенчатым механизмом обогрева кресел. Такая функция вернулась в автомобили с июля текущего года и никак не повлияла на цену машины.

Весной 2018 года инженеры убрали трехуровневый обогрев кресел в LADA Vesta, вместо которого установили традиционную систему. Изменения затронули седаны и универсалы LADA Vesta в модификациях Comfort и Luxe.

Трехступенчатый механизм подогрева сидений в LADA Vesta удобен тем, что его можно использовать и во время зимних поездок, так как автолюбители смогут регулировать нагрев сидений. Несмотря на то, что данную функцию вновь внедрили в машины, их ценники остались прежними.

 

 

Раньше появилась информация, что «АвтоВАЗ» начал сборку вседорожного седана LADA Vesta Cross, который взял множество дизайнерских решений у универсала LADA Vesta SW Cross. Машина обзавелась увеличенным клиренсом, обновленными бамперами и другими расширителями колесных арок.

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