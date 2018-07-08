Эксперты назвали ТОП-7 самых популярных автомобилей бандитов 90-х

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Эксперты провели исследования и разработали рейтинг автомобилей, на которых передвигались бандиты в лихие 90-е. Такие люди могли приобрести дорогие российские и зарубежные машины.

Прежде всего стоит заострить внимание на ВАЗ-2108. Такие «легковушки» отличались невысокой ценой, надежностью и популярностью. Второе место досталось ВАЗ-2109, которая оказалась лучше ВАЗ-2108 по параметрам, и лидеры криминального мира начали передвигаться на данном авто.

ТОП-3 закрывают автомобили Volvo, ставшие первыми иномарками после развала СССР. Затем преступники заинтересовались японским внедорожником Toyota Land Cruiser 80, на котором передвигалась охрана какого-либо криминального босса. Следом расположился Mitsubishi Pajero, который стал первой иномаркой, которая приезжала на «разборки». BMW E34 получил репутацию боевого автомобиля рэкетиров.

Позже до России добрались Mercedes-Benz G-Class и Mercedes-Benz S600. Данные машины имели солидную внешность и нагоняли страх во время «стрелок».