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Эксперты: Каршеринг такой же дорогой, как личный автомобиль

Сегодня, 09:08

Вопрос о том, что же выгоднее, брать на машину на прокат или содержать собственный автомобиль, интересует многих автомобилистов уже достаточно долгое время. Тут эксперты решили прийти им на помощь и вынесли свое заключение.

Так, по их мнению затраты на собственный автомобиль всего на 4% превышают каршеринг. За основу исследования были взяты автомобили эконом-класса, но не старше трех лет. Подсчеты велись на основе того, что их ежегодный пробег составляет не более 20 тысяч в год, а ежедневно ими пользуются не менее 2 часов 38 минут. При этом прокат автомобиля стоит 7 рублей в минуту. Также учитывались затраты на заправку, техобслуживание.

Однако не все оказались согласны с такими подсчетами. Сотрудница каршерингового агентства отметила, что на обслуживание автомобиля может уходить около 84 тысяч рублей, так как в среднем автомобиль используют менее 2,5 часов. Также она отметила, что существенную экономию составит использование собственного автомобиля, если годовой пробег составляет не менее 100 тысяч километров.

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