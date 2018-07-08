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Воронежцев восхитила девушка в откровенном наряде на спорткаре Nissan 350z

Сегодня, 08:54

Совсем недавно в Воронеже прошел очередной фестиваль SPECTROL TURBO FEST. Как известно, на таких фестивалях можно увидеть не только автомобили, но и красивых девушек.

Все внимание к себе приковала гостья из Нижнего Новгорода, которая выжила в сеть фото, где она раскинулась в откровенном боди на капоте Nissan 350z – одном из участников турнира. Под фото девушка написала пост, в котором описывает свои ощущения и эмоции от фестиваля.

Однако пользователи сети сосредоточили все внимание не на написанном тексте, а на длинных ногах и стройной фигуре девушки, оставив только положительные комментарии в ее адрес.

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