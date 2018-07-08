Тюнинг-ателье Prior Design представило пакет доработок для Mercedes-AMG GT S

Сегодня, 12:12

Конструкторы из тюнинговой компании Prior Design поработали над немецкий суперкаром Mercedes-AMG GT S. Новая версия популярного суперкара получила ширококузовной обвес, который можно назвать главной особенностью автомобиля.

Отмечается, что кузов автомобиля изготовили из карбонового волокна, но кроме него переработке подверглись колесные арки, капот и огромный задний диффузор. Доработанный автомобиль назвали Mercedes-AMG GT S PD700 GTR. Сколько придется отдать за пакет дополнений, пока неизвестно.

Также опционально инженеры ателье могут установить 20- и 21-дюймовые колесные диски, занижающие пружины H&R и спортивную клапанную систему выпуска. Кроме того, инженеры могут потрудиться и над салоном суперкара, отделав его карбоном и алькантарой с контрастным орнаментом. Технические параметры машины сохранились.