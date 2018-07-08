В Перми появился «Мост глупости», ловящий «ГАЗели»

Сегодня, 07:18

Накануне в Перми грузовая «ГАЗель» не смогла проехать под мостом. В итоге фургон, перевозивший хлеб, искорежился.

Инцидент произошел недалеко от комплекса «Морион». Известно, что машина пыталась проехать под мостом высотой около 2,2 м. В результате мост оказался слишком низким и транспортное средство получило сильные повреждения.

Фотографии с места происшествия попали в сеть, где вызвали подшучивания интернет-публики. Пользователи прозвали пермский мост местным «Мостом глупости». Отметим, что в Санкт-Петербурге на улице Софиевской находится мост, который «ловит» фургоны.

Несмотря на то, что на нем висит предупреждающая табличка «ГАЗель не проедет», многие водители игнорируют надпись и оказываются в ловушке. Петербургский «Мост глупости» разбил уже больше 150 «ГАЗелей», пытавшихся проехать под ним.