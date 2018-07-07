Молодожёны из Смоленска устроили суровую свадьбу с броневиком

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Смоленские молодожены посчитали лимузин слишком банальным и прикатили в ЗАГС на бронированной военной технике. Суровая свадьба не осталась незамеченной местными жителями.

Жених и невеста из Смоленска решили выбрать для свадебного кортежа броневик, который молодая пара украсила воздушными шарами цветов российского триколора. При этом молодожёны решили обойтись без традиционных для свадебных машин украшений в виде колец и цветов.

Отметим, что это не первые влюбленные, решившие отыскать для своей свадьбы БРДМ. В прошлом году ещё одни смоленские молодожены прибыли на роспись на броневике, а на выходе из ЗАГСа их ожидали стражи порядка.

Не удивительно, что местные жители назвали недавнюю свадьбу "типичной для Смоленска". К сожалению, неизвестно, получила ли нынешняя пара штраф.