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В Воронеже владелец кабриолета рассказал, как «обломал» девушку

Сегодня, 17:31

Воронежский владелец кабриолета марки Mercedes-Benz рассказал в соцсетях о том, как позорно «обломал» местную девушку. Правда, мужчина не стал раскрывать подробности инцидента.

В одном из воронежских пабликов в соцсети «ВКонтакте» местный житель оставил анонимный пост о том, как опозорилась девушка лет 20. По словам воронежца, она решила, что ей будут рады в Mercedes-Benz без крыши.

В сообщении указано место и время инцидента: Петровский сквер, вечер пятницы, около 23:00, однако детали происшествия автор поста скрыл. Он только пристыдил девушку и посоветовал ей «поразмыслить над своим поведением».

Комментаторы попытались уговорить мужчину рассказать, как именно опозорилась девушка: «Что именно то было?», «Автор даёт публике развивать свою бурную фантазию». Однако воронежец ничего не ответил любопытным горожанам. Некоторые предположили, что он всё выдумал, чтобы «похвастаться мерином без крыши».

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