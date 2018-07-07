Призрачный пешеход испугал ростовского автомобилиста

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Непонятная фигура на дороге навела ужас на ростовчанина.

Вчера вечером, 6 июля, в Таганроге мужчина ехал на своем автомобиле по оживленной городской дороге. Внезапно на проезжей части из ниоткуда появился призрачный пешеход, который сильно испугал ростовского автомобилиста.

Водитель чудом удалось его объехать. Мужчина поделился своими впечатлениями в соцсетях. Он рассказал, что «бессмертный пешеход» появился из ниоткуда и сильно испугал его. В итоге водителю с трудом удалось объехать мрачную фигуру.

В соцсетях началось обсуждение подобных случаев. Многие автомобилисты рассказывали, что в городе часто можно встретить таких призрачных пешеходов. Они обычно появляются в темное время суток и как правило выходят на дорогу внезапно.