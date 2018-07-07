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В Мурманске пьяные водители устроили «ночь летающих машин»

Сегодня, 15:44

Ночь с 6 на 7 июля в городе стала щедрой на аварии. Сразу несколько ДТП произошли в Мурманске за это время.

В Ленинском районе приблизительно в 5 часов утра Renault Logan перевернулся на крышу. Автомобиль сильно пострадал от удара о бордюр, пострадавших нет.

Примерно в это же время на подъеме Кольского проспекта от ул. Беринга произошла еще одна авария. На опасном участке дороги машину развернуло, после чего она врезалась в забор. Тоже обошлось без жертв, но, как позже выяснилось, водитель был в нетрезвом состоянии.

Об инцидентах стало известно в соцсетях, там же были опубликованы фото с мест ДТП. Пользователи принялись шутить, что пьяные мурманчане устроили «ночь летающих машин». Также они посочувствовали сотрудникам ДПС, у которых утро оказалось не самым лучшим.

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