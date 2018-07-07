Особая версия модели BMW M5 дебютирует в Японии

Сегодня, 23:00

Компания BMW собирается выпустить эксклюзивную версию 5 Series, приуроченную к выходу кинокартины «Миссия невыполнима: Последствия». Особая модификация под названием Impossible Edition будет представлена в Японии.

Новый BMW 5 Series Impossible Edition получил сапфирово-чёрный окрас кузова, а также 2-спицевые колёсные диски, выхлопные патрубки, дверные пороги и наружные зеркала того же цвета. Кроме того, стоит упомянуть пересмотренную фальшрадиаторную решётку.

В интерьере, который тоже оформлен в чёрном цвета, появились контрастные белые акценты. Упоминания также заслуживают стереосистема премиум-класса Harman Kardon, динамические амортизаторы и пакет дополнений High Line.

Отметим, что в исполнении Impossible Edition доступен не только автомобиль в базовой версии, но и седаны/универсалы в комплектациях 523i, 523d и 530i, а также «заряженный» M5.

Хотя «Миссия невыполнима: Последствия» выйдет на большие экраны 27 июля, уже известно, что в фильме можно увидеть несколько экземпляров BMW 5 Series разных годов, в также совершенно новый M5. Кроме того, в кино есть сцена с трюком за рулём старого E28, который выполнит персонаж Тома Круза.