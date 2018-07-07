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Грустный клоун на остановке в Ростове озадачил горожан

Сегодня, 15:01

Необычную картину могли наблюдать ростовчане на одной из городских остановок. Мужчина в образе печального клоуна мирно ждал автобус.

Вчера вечером в Ростове-на-Дону грустный клоун был сфотографирован местными жителями. Артист в гриме и с красным носом ожидал своего автобуса. При себе он имел раскладной стульчик и огромный саквояж.

В комментариях под снимками сразу же началось обсуждение странного мужчины. Грустный клоун озадачил горожан. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что мужчина вымотался и мечтал поскорее оказаться дома.

«Цирк уехал, а клоун остался», «Он одел нос, чтобы не замерзнуть», «Я примерно тоже самое вижу в зеркале по вечерам», - писали в комментариях шутливые ростовчане.

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