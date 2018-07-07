Цены на бензин на российских АЗС в июне выросли на 12,3%

Сегодня, 14:49

По данным Росстата, розничные цены на бензиновое топливо в РФ в июне текущего года выросли на 2,1% по сравнению с маем и на 12,3% по сравнению с июнем минувшего года.

При этом в мае бензин подорожал на 5,6%. Инфляция в минувшем месяце составила 2,3% в годовом сравнении. Таким образом, подорожание бензинового топлива в России превысило инфляцию в 5,4 раза.

Также сообщается, что в июне 2018 года газовое моторное топливо стало дороже на 7,1%, а дизель – на 1,9%. В период с января по июнь цены на бензин на российских АЗС выросли на 9,4%. Если сравнивать с тем же периодом 2017 года, то подорожание составило 8,1%.

Также отмечается, что в последнее время «взлетели» цены на нефтепродукты. В середине апреля средняя цена одного литра бензина в России перевалила за отметку в 40 рублей. В начале июля топливо подорожало до 43 рублей за литр.