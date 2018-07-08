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Хот-хэтч KIA Picanto GT-Line получил 1-литровый турбомотор

Сегодня, 06:00

«Заряженный» хэтчбек KIA Picanto GTI пользуется спросом на рынке, но не все клиенты хотят переплачивать за мощность. В связи с этим южнокорейская компания решила выпустить версию модели с 1-литровым турбодвигателем.

Новый хот-хэтч получит название KIA Picanto GT-Line и будет оснащаться спортивным обвесом кузова. Авто получит аэродинамический передний бампер, новые накладки на пороги, задний бампер с декоративным диффузором, 16-дюймовые легкосплавные диски, проекционные фары, светодиодные ДХО и многое другое.

В целом, новинка будет выглядеть еще агрессивнее GTI. В салоне хот-хэтча присутствует черная и красная кожаная обивка, педали из нержавеющей стали и хромированные внутренние дверные ручки.

 

 

 

Под капотом KIA Picanto GT-Line разместится турбированный мотор объемом 1.0 литр и мощностью 100 лошадиных сил при 171 Нм крутящего момента. Хэтчбек будет разгоняться до первой «сотни» за 9,8 секунды, а расход топлива составит около 4,3 литра на 100 км пути.

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