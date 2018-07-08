Продажи LADA XRay в России в июне упали на 17%‍

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Российские продажи модели LADA XRAY в прошлом месяце выросли на 10,8% или до 2 302 единиц, сообщают аналитики ассоциации европейского бизнеса. За счёт увеличившейся популярности кроссоверу удалось разместится на двадцатой строчке рейтинга, созданного АЕБ.

Хэтчбек LADA XRAY, который позиционируется производителем как кроссовер, в июне нашёл 2 302 покупателя в РФ (+10,8%). При этом по итогам первой половины нынешнего года продажи модели составили 16 388 экземпляров. По итогам января-июня кроссовер получил одиннадцатое место в рейтинге АЕБ.

В предыдущем месяце российские автолюбители купили 15 351 машину, а за шесть месяцев – 849 221 авто (+18,2%). Самыми востребованными в России остаются автомобили от компании «АвтоВАЗ».

Машины марки LADA в июне стали популярнее на 15% в сравнении с прошлогодним показателем. Кроме того, россияне часто покупали южнокорейские автомобили KIA и Hyundai. Продажи первого бренда составили 19 861 авто, а второго – 16 422 машины.