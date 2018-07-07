Новый кроссовер Haval H4 обогнал конкурента Hyundai ix35 по продажам

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Модель Haval H4 вышла на рынок весной текущего года, и уже в мае показала продажи, выше чем у конкурентов, в первую очередь, у Hyundai ix35. Сейчас новейший кроссовер китайского автогиганта Great Wall продается только в КНР.

В мае нынешнего года продажи кроссовера Haval H4 составили 6 000 единиц. За тот же месяц конкурент модели в лице Hyundai ix35 разошелся в Китае в количестве 5 900 машин. Паркетник Haval H2 обрел 5 000 покупателей. Продажи кроссовера Mazda CX-5составили 4 300 экземпляров. Hyundai Tucson реализован тиражом в 3 000 единиц.

Кроссовер Haval H4 сейчас предлагается только в КНР. Машина доступна в Поднебесной в модификациях Red Label и Blue Label. О расширении географии модели пока нет подробностей.

При размерах в 4420х1845х1695 мм модель Haval H4 имеет расстояние между осями в 2660 мм и клиренс в 190 мм. Автомобиль оснащается силовыми установками 1.3 и 1.5 отдачей 139 и 169 л.с. Для них предусмотрена 7-РКПП, передающая крутящий момент на передний или полный привод. Базовый Haval H4 имеет эйрбэги в количестве шести устройств, кондиционер, электронный стояночный тормоз, информационно-развлекательную установку с тачскрином, ассистент парковки, камеру обзора на корме. В Китае машина продается по цене от 106 000 юаней. Модель Hyundai ix35 доступна в КНР за 119 900 юаней и выше.