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Представлен ТОП-3 лучших европейских авто за 100 000 рублей

Сегодня, 07:00

Не все могут позволить себе приобрести новый автомобиль, и тогда на помощь приходит вторичный рынок. Эксперты решили составить ТОП-3 лучших вариантов подержанного транспорта, стоимость которого не превышает 100 000 рублей.

Рейтинг составлялся с учетом нескольких факторов, однако одним из важнейших из них стало мнение автомобилистов. На первой строчке ТОП-3 оказался отечественный седан LADA 2110. «Десятка» считается устаревшей машиной, которая не может похвастаться высоким комфортом и качеством, однако те, кто уже имеет опыт вождения, считают, что эта машина вполне стоит своих 100 000 рублей на вторичном рынке.

 

Вторую позицию в рейтинге занимает хэтчбек Volkswagen Golf 2. Одна из популярнейших машин своего времени (80-90 годы), была выпущена тиражом более шести миллионов единиц. Автомобиль ценится своей надежностью, неприхотливостью и хорошим соотношением цены/качества на вторичном рынке.

 

Аутсайдером ТОП-3 стал Opel Vectra B. Представляет собой образцовый европейский автомобиль бюджетного сегмента, выпускавшийся с 1995 по 2002 годы. Машина с приятной внешностью, также, как и Golf, может похвастаться надежностью. Более того, на вторичном рынке, за 100 000 рублей, ее можно найти в неплохом состоянии.

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