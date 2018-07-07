Эксперты составили ТОП-10 самых популярных машин в Татарстане

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Автоэксперты исследовали продажи на авторынке Татарстана с января по май текущего года, где было приобретено 27 624 авто, что на 9,8% больше чем в 2017 году. Результатом мониторинга стал ТОП-10 самых востребованных моделей за первые пять месяцев 2018 года.

Возглавила ТОП-10 самых популярных авто в Татарстане по итогам первых пяти месяцев 2018 года KIA Rio, которая также является самой популярной моделью в РФ. Несмотря на то, что продажи автомобиля сократились на 18,8% до 2 080 в период с января по май, авто удержало лидерскую позицию.

Несмотря на прирост продаж в 35,8% до 1 963 единиц LADA Granta оказалась на втором месте рейтинга. Тройку на рынке Татарстана замыкает LADA Vesta, продажи которой выросли на 31,1% до 1 948 авто. В первой пятерке ТОП-10 самых востребованных авто в Татарстане за первые пять месяцев оказались Hyundai Solaris и Creta. Продажи седана упали на 22,3% до 1 373 единиц, а кроссовера выросли на 35,7% до 1 273 авто.

Следом с приростом в 13% до 1 068 авто оказалась LADA Xray, за ней с приростом в 0,6% до 1 064 авто Renault Sandero. На восьмой строчке оказался Volkswagen Polo, продажи которого выросли на 4,9% до 829 единиц. Замыкают ТОП-10 моделей Татарстана по итогам января-мая 2018 года Renault Duster и LADA Largus. Продажи первого выросли на 9,1% до 825 авто, а второго на 56,1% до 824 авто.