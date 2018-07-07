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Bugatti создаст новый гиперкар Chiron Divo стоимостью 5 млн евро

Сегодня, 12:43

Компания Bugatti заявила, что вскоре проведёт презентацию особой модификации гиперкара Chiron Divo, который получил ценник в 5 000 000 евро (370 000 000 рублей). Премьера новинки состоится в рамках Конкурса элегантности в Пеббл-Бич.

Французский автопроизводитель собирается выпустить новый Chiron Divo лимитированным тиражом всего в 100 000 единиц. Несмотря на огромную стоимость, все экземпляры модели уже раскупили. Инженеры компании при создании Bugatti Chiron Divo сосредоточились на ускорении, из-за чего максимальная скорость несколько снизилась.

Гиперкару потребуется менее 2,5 секунды для разгона до 100 км/ч с места, при этом предельное значение на спидометре будет достигать 385 км/ч. Напомним, что классическая модель ускорялась до 420 км/ч.

 

 

Напомним, что весной этого года компания Bugatti привезла на Женевский автосалон новый вариант исполнения Chiron Sport. Автомобиль отличался карбоновыми элементами, пересмотренными амортизаторами и иным задним дифференциалом. Машину приводил в движение 8,0-литровый турбированный мотор W16, способный генерировать 1 500 лошадиных сил.

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